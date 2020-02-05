В Перми выступит один из самых заметных и модных театров Москвы

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:14:19+03:00

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В марте в Перми запустят проект для ценителей современного театра - Live Stage Gastroport.Театр. В ресторане Gastroport, на импровизированной сцене, а также в самых неожиданных местах ресторанного пространства артисты и театры Перми и крупных городов России представят свои спектакли, перформансы и творческие эксперименты, участвовать в которых смогут и зрители.

Первый спектакль нового проекта состоится 14 марта. Весеннее театрально-музыкальное погружение «Смузи» (0+) - история про то, как Томата сначала не брали ни в какие коктейли с фруктами, а потом он познакомился с сельдереем и базиликом. И они создали свой умопомрачительный смузи.

А на следующий день зрителям покажут музыкально-поэтический перформанс про любовь «Поединок страсти» (16+) с участием ведущих артистов Пермского Театра-Театра Натальи Макаровой и Алексея Каракулова.

Сразу после Международного дня театра впервые в Перми выступит один из самых заметных и модных проектов Москвы – Театр сторителлинга Константина Кожевникова. 28 марта гости Gastroport станут участниками самого популярного и оригинального спектакля «Федор Волков. Первый русский» (16+). А в воскресенье, 29 марта, Театр сторителлинга сыграет для детей одну из самых волшебных сказок своего репертуара – «Снежную королеву» (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU