Пермяки стали чаще платить за проезд транспортной картой

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:03:23+03:00

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В Перми увеличилось количество платежей транспортной картой. Такой вид оплаты проезда становится все более популярным у пермяков. Транспортную карту чаще всего используют как «электронный кошелек». Если в декабре транспортной картой проезд оплачивали в среднем 2 760 поездки в день, то сегодня ей оплачивают 23 723 поездки в день, что в 8,5 раз больше

Также пермяки покупают льготный проездной на 30 поездок. Этот вид пользуется популярностью у пенсионеров. Только за 4 дня его оформили 1500 человек. Школьники и студенты предпочитают проездной на 60 поездок. Стоимость одной поездки обходится в 16 рублей.

Кроме того есть гражданский проездной на 60 поездок. Есть 8 случаев покупки безлимитного проездного на год. В таком случае стоимость одной поездки обходится пассажиру в 15 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU