Пермское УФАС проверит цены на медицинские маски

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:27:30+03:00

Если будет обнаружен рост цен, то УФАС будет анализировать причины увеличения стоимости. Фото: архив "КП"

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Пермское управление антимонопольной службы начало проверять стоимость медицинских масок в аптеках города. По сообщению УФАС в последнее время замечен рост цен на маски в некоторых местах.

Антимонопольщики уже направили запросы в крупнейшие аптечные сети Прикамья с просьбой указать стоимость масок на начало декабря 2019, на середину января и февраль 2020 года.

- Мониторинг проводится в еженедельном режиме с целью не допускать злоупотреблений в розничной торговле через аптечные сети в сфере ценообразования на средства индивидуальной защиты, а именно необоснованного повышения цен на медицинские маски, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Если будет обнаружен рост цен, то УФАС будет анализировать причины увеличения стоимости.

- В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, мы будем принимать необходимые меры реагирования, – пояснил Плаксин.

ИСТОЧНИК KP.RU