Пермяки могут отметить День всех Влюбленных, став донором крови
- Вы можете показать свою любовь к человечеству. Это, пожалуй, самый большой подарок, который возможно сделать!
Пермякам предлагают отдохнуть от конфет и открыток и сделать действительно важный подарок - сдать кровь.
Пермская станция переливания крови совместно с благотворительным фондом «Траектория Надежды» организует акцию в рамках празднования Дня святого Валентина.
В пятницу, 14 февраля, с 8:00 до 13:00 на станциях переливания крови пройдут праздничные мероприятия.
Сдавать кровь можно, если вы весите не меньше 54 килограммов, вы старше 18 лет, у вас нет противопоказаний к сдаче крови.
ИСТОЧНИК KP.RU