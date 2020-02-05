2020-02-05T13:58:09+03:00
Общество

Пермяки могут отметить День всех Влюбленных, став донором крови

Акцию проводит пермская станция переливания крови
Лилия Абибулаева
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Сдавать кровь можно, если вы весите не меньше 54 килограммов. фото: Пермская станция переливания кровиСдавать кровь можно, если вы весите не меньше 54 килограммов. фото: Пермская станция переливания крови
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- Вы можете показать свою любовь к человечеству. Это, пожалуй, самый большой подарок, который возможно сделать!

Пермякам предлагают отдохнуть от конфет и открыток и сделать действительно важный подарок - сдать кровь.

Пермская станция переливания крови совместно с благотворительным фондом «Траектория Надежды» организует акцию в рамках празднования Дня святого Валентина.

В пятницу, 14 февраля, с 8:00 до 13:00 на станциях переливания крови пройдут праздничные мероприятия.

Сдавать кровь можно, если вы весите не меньше 54 килограммов, вы старше 18 лет, у вас нет противопоказаний к сдаче крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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