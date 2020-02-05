Жительница Прикамья отсудила 40 тысяч у хозяйки собаки, которая укусила ее дочь

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:22:57+03:00

Девочка боится собак и не выходит на улицу

Изменить размер текста: A A

В Краснокамске мать отсудила компенсацию за моральный ущерб у хозяйки питбуля, который покусал ее ребенка. Инцидент произошел в 2018 году. Девочка вышла на лестничную площадке, где на нее накинулась соседская собака породы питбуль.

Ребенка отправили больницу с раной ноги. Мать девочки обратилась в суд. Женщина требовала у хозяйки животного возмещение морального и материального ущерба. Ребенок перенес шок. Девочка боится собак и не выходит на улицу.

Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с хозяйки собаки 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU