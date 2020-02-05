Жительница Прикамья отсудила 40 тысяч у хозяйки собаки, которая укусила ее дочь
Девочка боится собак и не выходит на улицу
Женщина требовала у хозяйки животного возмещение морального и материального ущерба.Фото: Василий Вахрин
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В Краснокамске мать отсудила компенсацию за моральный ущерб у хозяйки питбуля, который покусал ее ребенка. Инцидент произошел в 2018 году. Девочка вышла на лестничную площадке, где на нее накинулась соседская собака породы питбуль.
Ребенка отправили больницу с раной ноги. Мать девочки обратилась в суд. Женщина требовала у хозяйки животного возмещение морального и материального ущерба. Ребенок перенес шок. Девочка боится собак и не выходит на улицу.
Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с хозяйки собаки 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU