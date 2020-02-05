В отношении пермяка возбудили 31 уголовное дело за сбыт наркотиков

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:58:34+03:00

В мобильном телефоне у мужчины нашли 200 адресов, где он сделал закладки.Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми задержали 27-летнего местного жителя за покушение на сбыт наркотиков. Подозреваемого нашли в лесу. При себе у него было 7 свертком с наркотическим веществом.

В квартире задержанного нашли 300 граммов синтетического наркотика, а также материалы для упаковки запрещенных веществ. В мобильном телефоне у мужчины нашли 200 адресов, где он сделал закладки. Часть тайников нашли, наркотики изъяли.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что подозреваемого поместили под стражу. В отношении него возбудили 31 уголовное дело, все объединили в одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU