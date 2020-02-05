В Перми разыскивают мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:30:36+03:00

Девочка пыталась оказать сопротивление, но не смогла убежать от насильника. Фото: архив "КП"

Известно, что он недавно освободился из колонии

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В Перми 38-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что он недавно освободился из колонии, где отбывал срок за убийство.

Издание со ссылкой на Викторию Аникину, и.о. руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СК России по Пермскому краю сообщает, что мать девочки познакомилась с подозреваемым, когда он отбывал наказание за убийство.

Мужчина и женщина расписались, а через некоторое время подозреваемый вышел на свободу по УДО. В январе 2020 года он напал на 14-летнюю дочь супруги и изнасиловал ее. Девочка пыталась оказать сопротивление, но не смогла убежать от насильника.

Через некоторое время девочка рассказала все матери, и женщина обратилась в полицию. Насильнику удалось сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU