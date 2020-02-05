В Прикамье осудят мошенника, который обманул 72-летнюю пенсионерку

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:53:23+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 21-летний житель Губахи. Молодой человек обвиняется в мошенничестве.

В отдел полиции обратилась пенсионерка и рассказала, что парень обманом заставил ее купить дорогой прибор. Молодой человек пришел в квартиру к женщине, представился сотрудником газовой службы и сообщил, что в квартире срочно необходимо установить сигнализатор утечки газа. Из-за высокой цены - от 60 до 90 тысяч рублей - женщина отказалась.

Мошенник сделал пенсионерке «скидку», и женщина согласилась купить прибор за 10 тысяч. Парень установил сигнализатор, взял деньги и скрылся.

Пенсионерка узнала, что ее обманули, и сообщила в полицию. Молодого человека быстро задержали. Оказалось, что реальная стоимость сигнализатора намного меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU