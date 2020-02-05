В Прикамье парень из ревности убил друга бывшей девушки

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:30:14+03:00

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В Пермском крае осудили 21-летнего жителя Горнозаводска за убийство. Молодой человек ударил ножом друга своей бывшей девушки.

Следователи выяснили, что ночью 5 октября 2019 года осужденный встретил на улице свою бывшую девушку в компании молодого человека. Приревновав, он схватил кухонный нож и ударил им парня. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался на месте.

Ревнивца осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный должен заплатить 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU