В Прикамье парень из ревности убил друга бывшей девушки
Молодой человек отправится за решетку
Также осужденный должен заплатить 500 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае осудили 21-летнего жителя Горнозаводска за убийство. Молодой человек ударил ножом друга своей бывшей девушки.
Следователи выяснили, что ночью 5 октября 2019 года осужденный встретил на улице свою бывшую девушку в компании молодого человека. Приревновав, он схватил кухонный нож и ударил им парня. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался на месте.
Ревнивца осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный должен заплатить 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU