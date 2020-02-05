Из-за эпидемии коронавируса пермский ресторан китайской кухни ввел меры предосторожности
До окончания карантина повара не будут выезжать на родину
Повара не будут выезжать даже во время отпуска. Фото: Гастробистро inПекin
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Китайский коронавирус ввел коррективы в работу заведений азиаткой кухни в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что ресторан вьетнамской и китайской кухни «InПekin» ввел меры предосторожности.
Сотрудники гастробистро не будут уезжать в Китай до окончания эпидемии. В России повара проведут и отпуска. Меры предосторожности приняли из-за большого количества вопросов от посетителей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрылся китайский ресторан «Made in China». Заведение вновь откроет двери в начале марта
ИСТОЧНИК KP.RU