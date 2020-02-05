В Прикамье на качелях на детской площадке нашли труп
На теле были признаки насильственной смерти
По данному факту возбуждено уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Чернушке 28 января в одном из дворов нашли труп. Мужчина сидел на качелях на детской площадке.
В чернушинском следственном отделе корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что житель Прикамья стал жертвой пьяной драки. Мужчину избили, посадили на качели и оставили умирать.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли тело парня, совершившего суицид. Молодого человека обнаружили вечером 3 февраля
ИСТОЧНИК KP.RU