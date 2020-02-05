В Прикамье на качелях на детской площадке нашли труп

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:47:11+03:00

На теле были признаки насильственной смерти

Изменить размер текста: A A

В Чернушке 28 января в одном из дворов нашли труп. Мужчина сидел на качелях на детской площадке.

В чернушинском следственном отделе корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что житель Прикамья стал жертвой пьяной драки. Мужчину избили, посадили на качели и оставили умирать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли тело парня, совершившего суицид. Молодого человека обнаружили вечером 3 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU