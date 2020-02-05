В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:24:30+03:00

Он ушел из дома утром 3 февраля

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В Пермском крае разыскивают 35-летнего Алексея Васильева. Мужчина ушел из дома в поселке Куеда в 9:00 в понедельник, 3 февраля. Родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Регион59».

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: шапка коричневая, куртка темно-синяя, джинсы коричневые, кроссовки коричневые.

Если вы знаете что-либо о местонахождении 35-летнего Алексея Васильева, просьба сообщить по телефону 102, 89223141112

ИСТОЧНИК KP.RU