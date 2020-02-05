В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина
Он ушел из дома утром 3 февраля
Алексей Васильев. Фото: "Регион59"
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В Пермском крае разыскивают 35-летнего Алексея Васильева. Мужчина ушел из дома в поселке Куеда в 9:00 в понедельник, 3 февраля. Родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Регион59».
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет: шапка коричневая, куртка темно-синяя, джинсы коричневые, кроссовки коричневые.
Если вы знаете что-либо о местонахождении 35-летнего Алексея Васильева, просьба сообщить по телефону 102, 89223141112
ИСТОЧНИК KP.RU