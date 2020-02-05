В Прикамье мужчина надругался над несовершеннолетней падчерицей в дачном доме

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:12:41+03:00

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: архив "КП"

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В Пермском крае осудят 56-летнего жителя Добрянки за надругательство над падчерицей и покушение на изнасилование.

Следователи выяснили, что ночью 30 августа прошлого года мужчина находился в дачном доме вместе со своей 17-летней падчерицей. Обвиняемый напал на девушку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU