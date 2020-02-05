Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье превышен на 44,3%
В Пермском крае увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников и студентов от 7 до 14 лет. По данным Управления Роспотребнадзора порог заболеваемости превышен на 44,3 %.
Чтобы предотвратить распространение заболевания, в некоторых учебных заведениях остановят учебный процесс. Так, с 5 февраля на карантин будут закрыты школы Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов.
Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в Перми показатели ниже, поэтому нет основания для карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU