Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье превышен на 44,3%

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:57:01+03:00

В Перми показатели ниже, поэтому нет основания для карантина. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников и студентов от 7 до 14 лет. По данным Управления Роспотребнадзора порог заболеваемости превышен на 44,3 %.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, в некоторых учебных заведениях остановят учебный процесс. Так, с 5 февраля на карантин будут закрыты школы Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов.

Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в Перми показатели ниже, поэтому нет основания для карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU