2020-02-05T09:46:24+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 79-летнего мужчину

Он ушел из дома 28 января
Лилия Абибулаева
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Возможно, у пропавшего был с собой рюкзак зеленого цвета. Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойВозможно, у пропавшего был с собой рюкзак зеленого цвета. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми уже неделю ищут 79-летнего Геннадия Художкова. Мужчина ушел из дома по улице Чердынской 28 января 2020 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходил.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы пропавшего: на вид 75-80 лет, рост 168-170см, телосложение среднее, волосы седые с залысиной.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Возможно, у пропавшего был с собой рюкзак зеленого цвета.

Если кому-либо известно местонахождение Геннадия Художкова, просьба сообщить по телефону 2044904 или в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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