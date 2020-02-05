В Перми автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
В Орджоникидзевском районе Перми произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадал один человек.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла утром во вторник, 4 февраля. По предварительной информации, 52-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» на перекрестке не предоставил преимущество иномарке «Шевроле». В результате столкновения пассажирка легковушки получила травму глаза. Пострадавшую отправили в больницу.
Оказалось, что водитель автобуса уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.
По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. Обстоятельства ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU