В Перми автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:20:18+03:00

В результате аварии пострадал один человек

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В Орджоникидзевском районе Перми произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадал один человек.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла утром во вторник, 4 февраля. По предварительной информации, 52-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» на перекрестке не предоставил преимущество иномарке «Шевроле». В результате столкновения пассажирка легковушки получила травму глаза. Пострадавшую отправили в больницу.

Оказалось, что водитель автобуса уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. Обстоятельства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU