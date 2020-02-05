2020-02-05T07:37:20+03:00
Происшествия

Троих детей, отравившихся в пермской сауне, выписали, двое остаются в больнице

Санврачи проверяют пробы воды на содержание хлора
Андрей МАТЛИН
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Работу сауны временно приостановили. Фото: страница ВК заведения.Работу сауны временно приостановили. Фото: страница ВК заведения.
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1 февраля в пермской сауне на улице Карпинского, 97а пострадали пять взрослых и семеро детей. После посещения бассейна они почувствовали сильное недомогание. Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали пятерых детей. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха из помещения сауны. Они выявили, что отсутствовал производственный контроль за содержанием остаточного хлора в воде. Работу бани-сауны приостановили.

Как сообщили в краевом минздраве, трое госпитализированных детей пошли на поправку. Их выписали из краевой детской клинической больницы. Мальчик 12 лет и девочка 10 лет пока оставлены в педиатрическом отделении этого лечебного заведения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Троих детей, отравившихся в пермской сауне, выписали, двое остаются в больнице
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