Троих детей, отравившихся в пермской сауне, выписали, двое остаются в больнице
1 февраля в пермской сауне на улице Карпинского, 97а пострадали пять взрослых и семеро детей. После посещения бассейна они почувствовали сильное недомогание. Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали пятерых детей. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха из помещения сауны. Они выявили, что отсутствовал производственный контроль за содержанием остаточного хлора в воде. Работу бани-сауны приостановили.
Как сообщили в краевом минздраве, трое госпитализированных детей пошли на поправку. Их выписали из краевой детской клинической больницы. Мальчик 12 лет и девочка 10 лет пока оставлены в педиатрическом отделении этого лечебного заведения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пермскую сауну, где отравились дети, закрыли
Там обнаружили грубые нарушения (подробнее…)
В Перми в частной сауне с бассейном отравились семеро детей(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU