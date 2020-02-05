Строителей нового пермского зоопарка обвиняют в необоснованном обогащении на полмиллиарда

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:52:28+03:00

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В арбитраже Прикамья начали рассматривать иск управления капитального строительства Пермского края к АО «РЖДстрой», которое являлось генеральным подрядчиком строительства нового зоопарка в Перми.

Иск был заявлен на сумму почти в 1,6 миллиарда рублей. Краевые власти потребовали от подрядчиков 1 миллиард в качестве неустойки за срыв сроков возведения объекта. Еще 587 миллионов рублей они ранее предлагали возместить за понесенные убытки – некоторые уже построенные здания уже пришли в негодность. Однако обоснование этой суммы в полмиллиарда в суде изменили.

Как сообщает издание «Bussines Class», истец изменил основание этой части иска на «неосновательное обогащение».

- Оплата проведена, а работы после демонтажа зданий не выполнены, считаем, подрядчик безосновательно удерживает у себя денежные средства, – цитирует издание слова представителя УКСа.

Как пояснили юристы «РЖДстроя», взыскать средства за необоснованное обогащение можно только после расторжения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU