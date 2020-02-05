"Какой сладкий малыш!"В пермском зоопарке на свет появился детеныш капибары

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:13:37+03:00

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В пермском зоопарке пополнение. 22 января у семейства капибар родился малыш. Всего в зоопарке теперь 7 особей: 5 взрослых и два малыша.

Новорожденная капибара чувствует себя хорошо. Пользователей социальных сетей очень обрадовала эта новость. Пермяки желали здоровья малышу и его родителям и поздравляли сотрудников зоопарка с пополнением.

Капибары водятся в Центральной и Южной Америке. Прекрасно плавают и ныряют. Имеют плавательные перепонки.Очень любят проводить время в воде. Могут купаться часами, не выходя на сушу.

ИСТОЧНИК KP.RU