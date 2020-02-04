Следователи проверяют причины обрушения потолка в жилом доме Кунгура
Утром 4 февраля в Кунгуре в одной из квартир одноэтажного дома на улице Коммунистической обрушились перекрытия потолка. Одному из жильцов квартиры, 67-летнему мужчине обломками придавило ноги, он получил сильные ушибы. Мужчину положили в стационар Кунгурской больницы, его жизни ничего не угрожает, сообщили в следственном комитете.
Фото: пресс-служба СУ СКР.
Также в квартире жили 37 летний сын пострадавшего с 30-летней женой и их двое малолетних детей.
- В момент ЧП 5-летний ребенок был в детском садике, 9-летний ребенок - в школе, родители - на работе, - сообщили в администрации Кунгура.
Всех жителей дома, в котором четыре квартиры, расселили в маневренный фонд.
Тем временем следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU