Следователи проверяют причины обрушения потолка в жилом доме Кунгура

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:16:38+03:00

Всех жителей пока расселяют в маневренный фонд

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Утром 4 февраля в Кунгуре в одной из квартир одноэтажного дома на улице Коммунистической обрушились перекрытия потолка. Одному из жильцов квартиры, 67-летнему мужчине обломками придавило ноги, он получил сильные ушибы. Мужчину положили в стационар Кунгурской больницы, его жизни ничего не угрожает, сообщили в следственном комитете.

Фото: пресс-служба СУ СКР.

Также в квартире жили 37 летний сын пострадавшего с 30-летней женой и их двое малолетних детей.

- В момент ЧП 5-летний ребенок был в детском садике, 9-летний ребенок - в школе, родители - на работе, - сообщили в администрации Кунгура.

Всех жителей дома, в котором четыре квартиры, расселили в маневренный фонд.

Тем временем следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU