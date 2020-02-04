В Перми аптекари взвинтили цены на медицинские маски

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:46:57+03:00

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- Медицинских масок нет со вчерашнего дня, - усталым голосом ответила девушка в аптеке. – Сколько стоили? 17 рублей за три штуки.

- Маски кончились, есть только детские – три штуки за 50 рублей, - сообщили в другой аптеке.

Напуганные сообщениями о коронавирусе пермяки начали активно покупать медицинские маски. В центре Перми приобрести их стало сложно. Хотя ранее сообщалось, что перед сезоном гриппа и ОРВИ их в город завезли в достаточном количестве.

Тем временем некоторые аптеки решили воспользоваться ситуацией, взвинтив цены. В крупной сети аптек маски начали продавать уже по 80 рублей за упаковку из трех штук.

При этом в магазинах сети «Семья» на кассах свободно продаются маски за 2 рубля 90 копеек за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU