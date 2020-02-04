С 5 февраля транспортные карты начнут выдавать в магазинах «Семья»
Очереди за транспортными картами в отделениях Почтобанка и «Центральных кассах» не уменьшаются. Поэтому с 5 февраля зеленые транспортные карты, предназначенные для не льготных категорий пассажиров, начнут выдавать в сети «СемьЯ». Карту можно будет получить на любой кассе в 64 магазинах в любом районе города.
Чтобы получить карту, необходимо будет оплатить 120 рублей, которые можно потратить на пять поездок. Плата за саму карту в размере 50 рублей взиматься не будет.
Но пополнять карты в «Семье» будет нельзя. Пока это можно сделать только в офисах выдачи или с помощью Сбербанк онлайна. Льготные проездные в «Семье» выдавать не будут.
Выдача транспортных карт продлится до конца февраля.
Напомним. по транспортной карте можно ездить на всех автобусных и трамвайных маршрутах. При этом стоимость билета составит 24 рубля, а не 26 как за наличный расчет.
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ИСТОЧНИК KP.RU