В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб 28-летний пермяк
ДТП произошло утром 4 февраля
По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Индустриальном районе Перми произошла авария, в результате которой погиб 28-летний мужчина. ДТП произошло в 7:50 4 февраля на Гамовском тракте.
В ГИБДД по Перми сообщили, что в направлении улицы Промышленной двигался автомобиль «NISSAN PRIMERA». 28-летний водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «TOYOTA COROLLA», который отбросило на «Ладу».
В результате аварии водитель «NISSAN» получил серьезные травмы и скончался до прибытия бригады «скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU