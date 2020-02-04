2020-02-04T15:17:52+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб 28-летний пермяк

ДТП произошло утром 4 февраля
Лилия Абибулаева
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По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по ПермиПо факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Индустриальном районе Перми произошла авария, в результате которой погиб 28-летний мужчина. ДТП произошло в 7:50 4 февраля на Гамовском тракте.

В ГИБДД по Перми сообщили, что в направлении улицы Промышленной двигался автомобиль «NISSAN PRIMERA». 28-летний водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «TOYOTA COROLLA», который отбросило на «Ладу».

В результате аварии водитель «NISSAN» получил серьезные травмы и скончался до прибытия бригады «скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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