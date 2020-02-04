В Перми нашли тело парня, совершившего суицид

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:35:51+03:00

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В Дзержинском районе Перми обнаружили тело молодого человека. Поздно вечером в понедельник, 3 февраля, в лесу в ста метрах от проезжей части местный жители нашли парня без признаков жизни. Пермяк совершил суицид.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что по факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской квартире обнаружили разложившийся труп. Позвонил житель пермской пятиэтажки, расположенной в микрорайоне Заостровка в Дзержинском районе. Он сказал, что в его квартире на улице Маяковского, 33/2 с потолка стала капать какая-то черная жидкость

ИСТОЧНИК KP.RU