4 Февр. 2020 2020-02-04T12:47:21+03:00

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Утром во вторник, 4 февраля, на улице Гамовский тракт произошла авария, в результате которой один человек погиб, а один пострадал.

В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что вызов поступил в 8:13. В результате столкновения легковушек один человек погиб до прибытия бригады «скорой помощи». Еще одному пострадавшему оказали разовую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В Перми при столкновении двух легковушек погиб человек.

Из-за ДТП в районе образовалась пробка. Причины аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП с фурой пострадал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU