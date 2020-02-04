Пермяка осудили за производство наркотиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:20:36+03:00

Мужчину признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Свердловском районе Перми вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в производстве и сбыте наркотиков.

Пермяк в течение нескольких месяцев выращивал у себя на даче марихуану, сушил ее и расфасовывал по пакетам. Наркотики он прятал в багажнике автомобиля. Марихуану он использовал и для личного потребления, и для продажи.

Мужчину признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный документ передали в управление судебных приставов.

Сотрудник УФССП установил, что у мужчины есть счет, куда ежемесячно поступали деньги. Средства на счету осужденного пристав направил в счет взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU