Жителя Прикамья осудили за убийство лося

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:03:04+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор местному жителю. Мужчина с помощью карабина «Вепрь-1В» убил лося. Отстрел браконьер совершил без соответствующего разрешения.

Сивинский суд приговорил мужчину к штрафу в размере 650 тысяч рублей. А также запретил браконьеру использовать оружие в течение 2 лет.

Исполнительный документ для принудительного исполнения передали судебным приставам. Сотрудники УФССП уведомили мужчину, что если в течение 60 дней он не оплатит штраф, в отношении него будет приняты более строгие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU