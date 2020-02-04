Жителя Прикамья осудили за убийство лося
Браконьер нанес ущерб экологии края
Мужчине запретили пользоваться оружиемФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае вынесли приговор местному жителю. Мужчина с помощью карабина «Вепрь-1В» убил лося. Отстрел браконьер совершил без соответствующего разрешения.
Сивинский суд приговорил мужчину к штрафу в размере 650 тысяч рублей. А также запретил браконьеру использовать оружие в течение 2 лет.
Исполнительный документ для принудительного исполнения передали судебным приставам. Сотрудники УФССП уведомили мужчину, что если в течение 60 дней он не оплатит штраф, в отношении него будет приняты более строгие меры.
ИСТОЧНИК KP.RU