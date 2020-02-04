Власти Перми объявили конкурс на разработку гимна города

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:34:51+03:00

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Пермякам предложили принять участие в разработке гимна города. Администрация Перми объявила конкурс. Первый этап - написание текста гимна - начался уже сегодня 4 февраля. Варианты будут принимать до 1 марта.

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор может представить любое количество конкурсных материалов, выполненных на отдельных электронных носителях.

Текст на конкурс должен быть в стихотворной форме, написан на русском языке, и соответствовать нормам права, морали и нравственности.

- Кроме того, текст гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объем – не более 3 куплетов и припев, - сообщили в мэрии.

Победители получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU