2020-02-04T11:22:50+03:00
Общество

10 управляющих компаний в Перми задолжали за тепловую энергию более 1,1 млрд рублей

Из-за долгов внутридомовые сети будут обслуживаться недостаточно надежно
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Платить за тепло нужно вовремяПлатить за тепло нужно вовремяФото: Алиса СТАРОСТИНА
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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний – неплательщиков за тепловую энергию. В «черный список» входят организации, обслуживающие жилой фонд в Перми, которые собирали платежи с граждан, однако не в полном объеме перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. По состоянию на 1 января, управляющие компании, занявшие первые десять мест в антирейтинге, сформировали долги перед теплоэнергетиками в размере 1 млрд 195 млн рублей.

Например, две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом», с разными ИНН (6-я и 8-я строчки в таблице), но работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей. Также на первых строчках антирейтинга – ООО «Управляющая компания «МАКО» – 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» – 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» - 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» – 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» – 143,6 млн рублей долга.

Жилищные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию инженерной инфраструктуры зданий, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

«Добросовестные жители вносят платежи по квитанциям, и вправе требовать от управдомов своевременного проведения текущих ремонтов в своих домах. От этого зависит, в том числе, качество и безопасность предоставляемых коммунальных услуг. Если же руководство УК допускает злоупотребления со средствами граждан, то внутридомовые сети будут обслуживаться недостаточно надежно», – отмечает Сергей Кругляков.

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