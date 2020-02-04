Пострадавшую в пермском хостеле «Карамель» отправили в Москву

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:05:40+03:00

Всего в хостеле пострадали 5 человек Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

Одну из пострадавших в отеле «Карамель» перевезли на лечение в московскую больницу.

Напомним, страшная трагедия в Индустриальном районе произошла в ночь на 20 января. В мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы заживо сварились 5 человек, шесть получили травмы. Люди не могли выбраться из помещения из-за горячей воды и пара. Владельца хостела арестовали. Также задержали инспектора Госпожнадзора.

В краевом минздраве корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что одну из пострадавших отправили на лечение в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком (подробнее)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU