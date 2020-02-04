2020-02-04T11:05:40+03:00
Происшествия

Пострадавшую в пермском хостеле «Карамель» отправили в Москву

Трагедия в отеле произошла 20 января
Лилия Абибулаева
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Всего в хостеле пострадали 5 человекВсего в хостеле пострадали 5 человекФото: Василий Вахрин
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Одну из пострадавших в отеле «Карамель» перевезли на лечение в московскую больницу.

Напомним, страшная трагедия в Индустриальном районе произошла в ночь на 20 января. В мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы заживо сварились 5 человек, шесть получили травмы. Люди не могли выбраться из помещения из-за горячей воды и пара. Владельца хостела арестовали. Также задержали инспектора Госпожнадзора.

В краевом минздраве корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что одну из пострадавших отправили на лечение в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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