Пострадавшую в пермском хостеле «Карамель» отправили в Москву
Одну из пострадавших в отеле «Карамель» перевезли на лечение в московскую больницу.
Напомним, страшная трагедия в Индустриальном районе произошла в ночь на 20 января. В мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы заживо сварились 5 человек, шесть получили травмы. Люди не могли выбраться из помещения из-за горячей воды и пара. Владельца хостела арестовали. Также задержали инспектора Госпожнадзора.
В краевом минздраве корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что одну из пострадавших отправили на лечение в Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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