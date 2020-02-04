В Прикамье в жилом доме обрушился потолок

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:56:45+03:00

По предварительной информации, пострадал один человек

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В Пермском крае произошло обрушение потолочного перекрытия в жилом многоэтажном доме. На место выехали сотрудники экстренных служб.

ЧП произошло в Кунгуре в 10:30. В ГУ МЧС по Пермском краю сообщили, что проводится эвакуация жильцов дома.

- К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, администрации города, службы спасения, электрических сетей. Проводится эвакуация жителей дома. Причина устанавливается, есть пострадавшие. Вопрос с временным размещением жильцов на месте решают представители администрации, - сообщили в ведомстве.

В краевом минздраве сообщили, что во время ЧП пострадал один человек. Его отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU