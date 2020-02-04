В Перми начали устанавливать светофоры с тонким корпусом

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:30:55+03:00

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В центре Перми появились новые светофоры с тонким корпусом. Рабочие уже установили их на отремонтированном участке Комсомольского проспекта.

В мэрии сообщают, что небольшой вес позволяет облегчить чистку светофора, а современные светодиоды не теряют яркость в холода. В ближайшее время такие светофоры появятся на перекрестках с улицами Пермская, Ленина, Екатерининская.

Также на Комсомольском проспекте продолжаются ремонтные работы на участке от Ленина до Монастырской. Работы по замене светофоров являются частью общей реконструкции Комсомольского проспекта, начатой в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU