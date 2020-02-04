Пермяки возмущены непроходимыми из-за снега тротуарами

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:20:42+03:00

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Жители микрорайона Заозерье Перми сообщили в социальных сетях о заснеженных дорогах и тротуарах. Как утверждает автор поста, улицы Шлюпочная и Яликовая как минимум две недели совсем не чистят от снега, из-за чего проехать по ним невозможно. Пермяки решили поддержать автора и отметили, что вообще не замечают, что дороги в их районах чистят.

- Только центр и убирают, - прокомментировала Елена В.

Жители одного из домов по улице Мира также недовольны работой управляющей компании. Как сообщает пермяк в комментариях, снег лежит сугробами на козырьках подъездов, дорогах и тротуарах.

ИСТОЧНИК KP.RU