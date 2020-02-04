«От удара машину сплющило». В Прикамье в ДТП с фурой пострадал мужчина

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:59:29+03:00

Его отправили в больницу

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В Пермском крае произошла страшная авария. Утром 4 февраля на трассе «Подъезд к Перми» столкнулись фура и легковушка. Большегруз буквально смял легковой автомобиль.

По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, грузовик, который ехал из Очера, занесло, и он выехал на полосу встречного движения.

По встречке ехал легковой автомобиль «Лада Гранта». В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Мужчину отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в результате ДТП пострадали три человека

ИСТОЧНИК KP.RU