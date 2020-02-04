«От удара машину сплющило». В Прикамье в ДТП с фурой пострадал мужчина
В Пермском крае произошла страшная авария. Утром 4 февраля на трассе «Подъезд к Перми» столкнулись фура и легковушка. Большегруз буквально смял легковой автомобиль.
По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, грузовик, который ехал из Очера, занесло, и он выехал на полосу встречного движения.
По встречке ехал легковой автомобиль «Лада Гранта». В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Мужчину отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в результате ДТП пострадали три человека
ИСТОЧНИК KP.RU