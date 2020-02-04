2020-02-04T09:39:48+03:00
Происшествия

В аварии под Пермью, где легковушку зажало между двумя фурами, погибла заместитель главврача и ее супруг

У пары остался 11-летний сын
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_permФото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm
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2 февраля под Краснокамском случилось страшное ДТП - в иномарку врезалась фура, и ее отбросило под другую фуру. Легковушка оказалась зажата между ними. 4 февраля на сайте Пермской краевой клинической больнице сообщили, что в той страшной аварии погибли Ксения Крючкова, заместитель главного врача по экономическим вопросам больницы, и ее супруг Николай.

- Светлая память о Ксении Николаевне, замечательном человеке и одаренном руководителе, всегда будет жить в сердцах тех, кому довелось сотрудничать с ней. Ксению Николаевну отличало исключительное трудолюбие, ответственность и преданность родной больнице, в которой она проработала 17 лет.

Прощание состоится 6 февраля на Пушкина, 85 (аудитория административного корпуса, 1 этаж).

Напомним, накануне мы рассказывали о том, что сейчас родители одноклассников 11-летнего Платона, сына Ксении и Николая, собирают деньги в качестве материальной поддержки. У мальчика из близких родственников осталась только бабушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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