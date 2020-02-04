2020-02-04T09:36:48+03:00
Общество

Из-за оттепели в Пермском крае закрыли две ледовые переправы

Еще 8 переправ продолжают работу
Лилия Абибулаева
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За безопасность переправы несет ответственность ее владелецЗа безопасность переправы несет ответственность ее владелецФото: Василий Вахрин
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Аномально теплая погода внесла коррективы в работу ледовых переправ в Пермском крае. Так, из-за оттепели приостановлена деятельность двух проездов в Кунгурском районе.

1. переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн;

2. переправа через реку Сылва вблизи села Троица (село Троица - посёлок Ильича) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что на данный момент в Прикамье функционируют еще 8 переправ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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