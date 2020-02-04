Из-за оттепели в Пермском крае закрыли две ледовые переправы
Аномально теплая погода внесла коррективы в работу ледовых переправ в Пермском крае. Так, из-за оттепели приостановлена деятельность двух проездов в Кунгурском районе.
1. переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн;
2. переправа через реку Сылва вблизи села Троица (село Троица - посёлок Ильича) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что на данный момент в Прикамье функционируют еще 8 переправ.
ИСТОЧНИК KP.RU