В Перми дизайнеры вновь возведут сады над Камой
В июле в краевой столице состоится всероссийский фестиваль ландшафтного дизайна
Над Камой развернутся 25 садов. Фото: Правительство Прикамья
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В середине июля в Пермь съедутся ландшафтные дизайнеры со всей страны. С 12 по 26 июля в Перми пройдет фестиваль «Сады над Камой». В этом году темой фестиваля станет «Дягилев. Искусство».
В пресс-службе правительства Пермского края сообщили о том, что прием заявок от дизайнеров уже завершен. На данный момент жюри выбирает проекты, которые будут представлены в 4 номинациях. В фестивале примут участие как профессионалы, так и студенты.
В течение двух недель над Камой развернутся 25 садов, а также около 10 инсталляций с использований бочек.
ИСТОЧНИК KP.RU