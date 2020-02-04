В Перми дизайнеры вновь возведут сады над Камой

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:22:30+03:00

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В середине июля в Пермь съедутся ландшафтные дизайнеры со всей страны. С 12 по 26 июля в Перми пройдет фестиваль «Сады над Камой». В этом году темой фестиваля станет «Дягилев. Искусство».

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили о том, что прием заявок от дизайнеров уже завершен. На данный момент жюри выбирает проекты, которые будут представлены в 4 номинациях. В фестивале примут участие как профессионалы, так и студенты.

В течение двух недель над Камой развернутся 25 садов, а также около 10 инсталляций с использований бочек.

ИСТОЧНИК KP.RU