В Перми на девочку напала бездомная собака

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:28:20+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми 14-летнюю школьницу покусала бродячая собака. Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение произошло в понедельник, 3 февраля, на улице Уральской во дворе дома.

Пострадавшей школьнице вызвали медиков. Врачи «скорой помощи» осмотрели девочку. С ссадинами, синяками и укушенной раной пострадавшую отправили в ближайший травмпункт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми стая собак напала на трех детей, катавшихся с горки. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU