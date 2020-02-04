2020-02-04T08:17:58+03:00
Общество

В Перми директор коммерческой организации не заплатил налоги на сумму более 53 миллионов рублей

Мужчину осудили и приговорили к штрафу
Лилия Абибулаева
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Он должен завлатить 300 тысяч рублейОн должен завлатить 300 тысяч рублейФото: архив "КП"
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Мотовилихинский районный суд вынес приговор 45-летнему предпринимателю из Перми. Мужчина признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

С января 2014 года по декабрь 2015 он включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии финансовых отношений с организацией, не осуществляющей реальную хозяйственную деятельность. Таким образом мужчина скрыл более 53 миллионов рублей.

В пресс-службе суда, сообщили, что согласно приговору, предприниматель должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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