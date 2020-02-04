2020-02-04T08:03:56+03:00
Происшествия

В Прикамье в результате ДТП пострадали три человека

Среди пострадавших 5-летний ребенок
Лилия Абибулаева
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В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюВ настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Краснокамске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария произошла в понедельник, 3 февраля.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по предварительной информации 31-летняя жительница Краснокамска за рулем «Ауди» при повороте налево не пропустила автомобиль «Лада Гранта», который ехал по встречке.

В результате столкновения пострадали три человека, среди которых 5-летний ребенок. Пострадавшие пассажиры отечественной легковушки получили ушибы головы. Им назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU

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