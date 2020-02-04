В Прикамье в результате ДТП пострадали три человека
В Краснокамске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария произошла в понедельник, 3 февраля.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по предварительной информации 31-летняя жительница Краснокамска за рулем «Ауди» при повороте налево не пропустила автомобиль «Лада Гранта», который ехал по встречке.
В результате столкновения пострадали три человека, среди которых 5-летний ребенок. Пострадавшие пассажиры отечественной легковушки получили ушибы головы. Им назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
ИСТОЧНИК KP.RU