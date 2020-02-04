Стало известно, почему пермяки долго не могли вызвать неотложную помощь

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:55:29+03:00

Вызвать врача неотложной помощи можно с 8 до 23 часов Фото: Василий Вахрин

Об этом сообщили в пресс-службе пермской подстанции

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- Решила вызвать врача на дом, и все утро понедельника потратила на то, чтобы дозвониться по номерам, указанным на официальном сайте нашей поликлиники. Но многоканальные телефоны Единого диспетчерского центра упорно молчали, - сообщает пермячка.

В понедельник, 3 февраля, пермяки жаловались на то, что невозможно вызвать бригаду неотложной помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, в чем была причина.

Звонки не проходили из-за технических проблем в едином диспетчерском центре.

- Сбой системы в ЕДЦ произошел в связи с техническими проблемами, в том числе у поставщика телефонных услуг, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. - Вызвать врача неотложной помощи можно с 8 до 23 часов (врач завершает осмотры в полночь). В нерабочие часы «неотложки» осмотры осуществляют бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU