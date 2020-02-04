В Перми ожидается череда сильных снегопадов

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:38:01+03:00

Об уборке улиц главы районов будут отчитываться в своих соцсетях

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Впервые за 20 лет в Пермском крае аномально теплая и снежная зима. В ночь с 3 на 4 февраля сумма выпавших осадков составила 4-6 мм. Днем снегопады уменьшаться, но поднимется ветер. Порывы могут достигать 15 м/с.

Во вторник, 4 февраля, ожидается температурный максимум для февраля. Днем в самый теплый день месяца будет +1 градус. Из-за обильных снегопадов усилена работа подрядных организаций. Им поставлена задача использовать противогололедные реагенты. Главы районов будут отчитываться о состоянии улиц и уборке снега в Instagram-аккаунтах.

Рейды продолжаться в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU