2020-02-04T07:38:01+03:00
Общество

В Перми ожидается череда сильных снегопадов

Об уборке улиц главы районов будут отчитываться в своих соцсетях
Лилия Абибулаева
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Днем снегопады уменьшаться, но поднимется ветерДнем снегопады уменьшаться, но поднимется ветерФото: Василий Вахрин
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Впервые за 20 лет в Пермском крае аномально теплая и снежная зима. В ночь с 3 на 4 февраля сумма выпавших осадков составила 4-6 мм. Днем снегопады уменьшаться, но поднимется ветер. Порывы могут достигать 15 м/с.

Во вторник, 4 февраля, ожидается температурный максимум для февраля. Днем в самый теплый день месяца будет +1 градус. Из-за обильных снегопадов усилена работа подрядных организаций. Им поставлена задача использовать противогололедные реагенты. Главы районов будут отчитываться о состоянии улиц и уборке снега в Instagram-аккаунтах.

Рейды продолжаться в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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