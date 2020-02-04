В Перми ожидается череда сильных снегопадов
Впервые за 20 лет в Пермском крае аномально теплая и снежная зима. В ночь с 3 на 4 февраля сумма выпавших осадков составила 4-6 мм. Днем снегопады уменьшаться, но поднимется ветер. Порывы могут достигать 15 м/с.
Во вторник, 4 февраля, ожидается температурный максимум для февраля. Днем в самый теплый день месяца будет +1 градус. Из-за обильных снегопадов усилена работа подрядных организаций. Им поставлена задача использовать противогололедные реагенты. Главы районов будут отчитываться о состоянии улиц и уборке снега в Instagram-аккаунтах.
Рейды продолжаться в течение недели.
ИСТОЧНИК KP.RU