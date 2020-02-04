В прикамской больнице оставили в открытом доступе документы умерших и медицинские препараты

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:50:39+03:00

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В Прикамье в заброшенном корпусе морга нашли медицинские документы умерших и музейные экспонаты в формалине. после появления информации в социальных сетях уполномоченный по правам человека потребовал провести прокурорскую проверку.

В Березники, где находилась больница, выехали сотрудники прокуратуры. В ходе проверки стало известно, что 2 года назад медучреждение перестало использовать один из корпусов, в котором располагался морг. Все имущество оттуда вывезли, но оставили медицинские документы, акты приемки трупа, аномалии и патологии в формалине, бланки свидетельства о смерти. Вся эта информация находилась в открытом доступе. Прокуратура обнаружила нарушение законодательства о персональных данных, о врачебной тайне и внесла представление о немедленном устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU