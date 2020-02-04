В Прикамье увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:38:07+03:00

Вводятся ограничения на посещение больных в стационарах. Фото: Василий Вахрин

Однако для приостановления учебного процесса оснований нет

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В Пермском крае за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 15,4%. По решению главного государственного врача, с 4 февраля в Пермском крае вводятся меры по предупреждению распространения вирусов. Так, вводятся ограничения на посещение больных в стационарах.

Однако, по данным правительства края, пока нет оснований приостанавливать учебный процесс. В образовательных учреждениях может быть остановлен учебный процесс, если посещаемость снизилась на 20 %.

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют:

- не переохлаждаться;

- избегать контактов с больными людьми;

- в местах массового пребывания людей использовать маску;

- регулярно проветривать помещение;

- прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания.

- в случае заболевания - не заниматься самолечением, обязательно обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU