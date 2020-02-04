В Прикамье увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ
В Пермском крае за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 15,4%. По решению главного государственного врача, с 4 февраля в Пермском крае вводятся меры по предупреждению распространения вирусов. Так, вводятся ограничения на посещение больных в стационарах.
Однако, по данным правительства края, пока нет оснований приостанавливать учебный процесс. В образовательных учреждениях может быть остановлен учебный процесс, если посещаемость снизилась на 20 %.
Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют:
- не переохлаждаться;
- избегать контактов с больными людьми;
- в местах массового пребывания людей использовать маску;
- регулярно проветривать помещение;
- прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания.
- в случае заболевания - не заниматься самолечением, обязательно обращайтесь к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU