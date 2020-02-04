Ночью в Перми сгорел деревянный частный дом

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:28:05+03:00

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В Дзержинском районе Перми произошел пожар. Местные жители в социальных сетях сообщили о том, что в микрорайоне Данилиха горит частный деревянный дом.

Здание было полностью объято огнем. Вверх поднимался густой черный дым. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Причины возгорания уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми горел банный комплекс. Пожар произошел ночью 2 февраля в микрорайоне Водники. Возгорание случилось в одном из частных домов на улице Сумская, где располагалась баня и сауна.

ИСТОЧНИК KP.RU