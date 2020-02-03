2020-02-03T21:50:48+03:00
Происшествия

В Пермском крае четыре человека отравились газом

При этом загазованности в квартире не было
Елена КОНОВА
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К счастью, жители квартиры остались живыК счастью, жители квартиры остались живыФото: Василий Вахрин
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В Горнозаводске 4 человека отравились газом. Антон Удальев в Instagram сообщил о ЧП, уточнив, что газовое оборудование в квартире было в порядке, вентиляция - тоже, и загазованности в квартире не было.

- Предположительно, инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты, - написал Антон Удальев. - Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка).

Также он написал о правилах использования газового оборудования - нельзя переустраивать газовое оборудование и ветканалы, оставлять его без присмотра и отапливать квартиру с помощью обычной плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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