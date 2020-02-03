В Пермском крае четыре человека отравились газом
В Горнозаводске 4 человека отравились газом. Антон Удальев в Instagram сообщил о ЧП, уточнив, что газовое оборудование в квартире было в порядке, вентиляция - тоже, и загазованности в квартире не было.
- Предположительно, инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты, - написал Антон Удальев. - Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка).
Также он написал о правилах использования газового оборудования - нельзя переустраивать газовое оборудование и ветканалы, оставлять его без присмотра и отапливать квартиру с помощью обычной плиты.
ИСТОЧНИК KP.RU