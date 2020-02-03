Зеленые транспортные карты будут продавать в Перми в магазинах сети "Семья"

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:00:27+03:00

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Зеленые транспортные карты начнут продавать в магазинах сети "Семья" с 5 февраля. Как сообщает издание Business Class, сейчас с представителями сети ведутся переговоры.

- Предполагается, что "Семья" будет только продавать карты: необходимо будет заплатить 120 рублей, которые тут же окажутся на балансе, - сообщает издание. - Ожидается, что добавится еще 76 точек, где можно будет купить транспортные карты. Также, возможно, их станут продавать в салонах сотовой связи.

Заметим, что льготные проездные в "Семье" продавать не будут.

Напомним, что с 1 февраля билет на автобус или трамвай теперь стоит 26 рублей (если покупать за наличные, по безналичному расчету - 24 рубля). Поэтому у горожан вырос спрос на транспортные карты. Они стоят в огромных очередях в "Почтобанк", где карты можно купить.

ИСТОЧНИК KP.RU