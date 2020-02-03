2020-02-03T18:00:27+03:00
Общество

Зеленые транспортные карты будут продавать в Перми в магазинах сети "Семья"

Старт продаж - 5 февраля
Елена КОНОВА
Поделиться:
Пассажиры, не имеющие льгот, могут купить зеленые транспортные картыПассажиры, не имеющие льгот, могут купить зеленые транспортные картыФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Зеленые транспортные карты начнут продавать в магазинах сети "Семья" с 5 февраля. Как сообщает издание Business Class, сейчас с представителями сети ведутся переговоры.

- Предполагается, что "Семья" будет только продавать карты: необходимо будет заплатить 120 рублей, которые тут же окажутся на балансе, - сообщает издание. - Ожидается, что добавится еще 76 точек, где можно будет купить транспортные карты. Также, возможно, их станут продавать в салонах сотовой связи.

Заметим, что льготные проездные в "Семье" продавать не будут.

Напомним, что с 1 февраля билет на автобус или трамвай теперь стоит 26 рублей (если покупать за наличные, по безналичному расчету - 24 рубля). Поэтому у горожан вырос спрос на транспортные карты. Они стоят в огромных очередях в "Почтобанк", где карты можно купить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленые транспортные карты будут продавать в Перми в магазинах сети "Семья"
Ремонт аварийного путепровода на Перми-1 займет месяц
В Перми прошел Межрегиональный Турнир Пермского Края по тхэквондо ВТФ
В Прикамье легковушка сбила 7-летнего мальчика
В Перми грузовой автомобиль насмерть сбил женщину
В «день четырех двоек» 43 пары пермяков зарегистрировали брак
Пермячка получила международную премию в размере 100 тысяч долларов за социальный проект
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер
В Перми из-за оттепели закроют ледовый городок на эспланаде
В новогодние праздники пермские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
В Перми запустят две дополнительные электрички в Горнозаводском направлении
В Перми разыскивают лихача, который сбил ребенка на пешеходном переходе
В Перми погиб один из рабочих, пострадавших в ЧП на ТЭЦ-6
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Прикамье
Пермякам вернут деньги, переплаченные за проезд по транспортной карте
Женщина, пострадавшая в аварии с автобусом в Пермском крае, скончалась в больнице
ПЗМЦ завершил производство крупной партии станков в рамках госпрограммы
Сотрудники спецслужб встречали в Перми поезд Москва-Пекин
В Перми пройдет День донора «на выезде»
Ночью на пермяка упал дорожный знак
В Перми выставили на продажу сеть кофеен «Coffeeshop Company»
Саночница из Прикамья стала первой в общем зачете Кубка мира
В Перми при столкновении легковушек пострадал мужчина