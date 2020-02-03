Ремонт аварийного путепровода на Перми-1 займет месяц
Проезд больших автобусов по улице Монастырская до вокзала Пермь-1 был закрыт из-за на аварийного путепровода. Автобусы маршрута №3 теперь ходят только до завода Шпагина, а до самой станции пустили только микроавтобусы.
Сегодня стало известно, когда начнется ремонт аварийного путепроводы.
- Городская администрация должна приступить к работам с 4 февраля, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Ремонт будет производиться до 7 марта ежедневно в дневное время. Все подготовительные работы по отключению контактной сети проведены в минувшие выходные.
После проведения противоаварийных мероприятий по участку улицы Монастырская до станции Пермь-1 смогут ходить большие автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU