2020-02-03T16:24:40+03:00
Общество

Ремонт аварийного путепровода на Перми-1 займет месяц

Работы начнутся 4 февраля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Проезд больших автобусов по улице Монастырская до вокзала Пермь-1 был закрыт из-за на аварийного путепровода. Автобусы маршрута №3 теперь ходят только до завода Шпагина, а до самой станции пустили только микроавтобусы.

Сегодня стало известно, когда начнется ремонт аварийного путепроводы.

- Городская администрация должна приступить к работам с 4 февраля, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Ремонт будет производиться до 7 марта ежедневно в дневное время. Все подготовительные работы по отключению контактной сети проведены в минувшие выходные.

После проведения противоаварийных мероприятий по участку улицы Монастырская до станции Пермь-1 смогут ходить большие автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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