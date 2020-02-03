Ремонт аварийного путепровода на Перми-1 займет месяц

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:24:40+03:00

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Проезд больших автобусов по улице Монастырская до вокзала Пермь-1 был закрыт из-за на аварийного путепровода. Автобусы маршрута №3 теперь ходят только до завода Шпагина, а до самой станции пустили только микроавтобусы.

Сегодня стало известно, когда начнется ремонт аварийного путепроводы.

- Городская администрация должна приступить к работам с 4 февраля, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Ремонт будет производиться до 7 марта ежедневно в дневное время. Все подготовительные работы по отключению контактной сети проведены в минувшие выходные.

После проведения противоаварийных мероприятий по участку улицы Монастырская до станции Пермь-1 смогут ходить большие автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU