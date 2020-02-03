2020-02-03T15:53:22+03:00
Спорт

В Перми прошел Межрегиональный Турнир Пермского Края по тхэквондо ВТФ

За время соревнований было разыграно более 60 комплектов медалей
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Фото пресс-службы организаторовФото пресс-службы организаторов
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В эти выходные в Перми прошел Межрегиональный Турнир Пермского Края по олимпийской дисциплине - Тхэквондо ВТФ. 1 и 2 февраля юные спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Ульяновска, Салехарда, Уфы боролись за победу в ежегодном соревновании памяти основателя и первого президента Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края Д.Е. Луткова.

«Турнир проводится на территории Пермского края уже 10 раз, с 2009 года. В этом году соревнования собрали более 600 участников из 10 регионов», – сообщила Елена Белебезьева, Президент Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края.

На торжественном открытии соревнований с напутственным словом выступил начальник отдела развития видов спорта краевого министерства спорта и физической культуры Александр Ковылин, отметивший, что «сегодняшний юбилейный турнир – показатель развития вида спорта и работы Федерации. Пермские тхэквондисты готовы организовать не только краевой турнир, но и сделать межрегиональные соревнования, а это - высокий уровень ответственности и профессионализма. Большое количество команд и заполненные трибуны говорят о многом».

«Турниры такого уровня нужны всем спортсменам, как начинающим – для проверки себя, так и опытным – чтобы оценить свой уровень перед стартами международного уровня», - прокомментировала Дарья Костарева, бронзовый призер первенства Европы-2019 среди юниоров.

Два дня турнира показали высокий уровень подготовки юных спортсменов. В субботу состоялись поединки среди юниоров и юниорок, и самых юных участников соревнований, в воскресенье в борьбу за медали вступили юноши и девушки. За оба дня было разыграно более 60 комплектов медалей.

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