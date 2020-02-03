В Прикамье легковушка сбила 7-летнего мальчика

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:29:42+03:00

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по Березниковскому округу

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Авария произошла в Березниках. В понедельник, 3 февраля, в 12:40 на улице Мира автомобиль «Лада Веста» сбил школьника.

В ГИБДД по Березниковскому округу сообщили о том, что 34-летняя женщина водитель отечественной легковушки сбила 7-летнего мальчика во дворе дома на улице Мира.

В результате аварии школьник получил ушиб головы. На место аварии приехали медики, пострадавшего осмотрели и рекомендовали амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми грузовой автомобиль насмерть сбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU